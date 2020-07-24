В Харькове неизвестный с палкой ограбил отделение "Укрпочты"

В Немышлянском районе Харькова неизвестный совершил разбойное нападение на почтовое отделение. Мужчина украл 30 тыс. гривень и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"23 июля около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в "балаклаве" и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и запер вместе с другой сотрудницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Информация внесена в Единый реестр. Решается вопрос о квалификации происшествия согласно Уголовному кодексу Украины.

Напомним, 7 июля в Полтавской области возле села Тишки неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты", после чего украли из него около 2,7 млн гривень и табельное оружие охранника. Два человека, которые находились в авто, получили телесные повреждения.

10 июля правоохранители задержали трех подозреваемых в нападении на автомобиль "Укрпочты".