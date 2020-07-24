СБУ задержала банду "Князя", которая терроризировала три области

В состав группировки входили и бывшие правоохранители.

Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области банду криминального авторитета по прозвищу "Князь". Четверо лидеров и активных участников организованной преступной группировки были задержаны 23 июля, информирует пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

"Группировка продолжительное время занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Ее создал ранее судимый за убийство гражданин. Она имела четкую структуру и специализировалась на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили в том числе бывшие правоохранители. Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти", - сообщают в спецслужбе.

В целом действия злоумышленников квалифицируются по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Начато уголовное производство.

В настоящее время задержанных доставляют к следователям для составления процессуальных документов и сообщения о подозрениях в совершении преступлений.

По месту жительства и пребывания участников группировки было проведено 27 обысков. В результате следственных действий правоохранители изъяли почти 8,4 миллиона гривень, примерно 170 тысяч долларов США и 40 тысяч евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и патроны различного калибра.

СБУ проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за границы. Также следователи изучают материалы, которые могут связывать противоправную деятельность группировки "Князя" с другими резонансными преступлениями в регионе.

Ранее в июле СБУ в Одессе задержала банду "вора в законе", которая похищала людей. Банда "Лоту Гули" держала в страхе предпринимателей региона.

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