Две мошенницы выманили у столичной пенсионерки все ее сбережения

Под предлогом оказания бесплатной услуги по лечебному массажу две уроженки Полтавской и Черниговской областей проникли в квартиру к 73-летней пенсионерке на Оболони. Им удалось выманить у пожилой женщины сбережения в сумме 1 300 долларов и 13 тыс. гривен. Задержанные женщины находились в розыске в других областях Украины за совершение аналогичных преступлений.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева .

Подозреваемые познакомились с потерпевшей на Оболони возле дома, где она проживает, и под предлогом оказания бесплатной услуги по лечебному массажу, проникли к ней в квартиру. Попав в помещение, подозреваемые, злоупотребляя доверием пожилой женщины, выманили у нее сбережения в сумме 1 300 долларов и 13 тыс. гривен.

Получив от пенсионерки денежные средства, мошенницы сразу сбежали.

Злоумышленниц удалось задержать “по горячим следам”. Денежные средства, которыми они завладели, изъяты.

Задержанными оказались 32-летняя уроженка Черниговской области и 48-летняя уроженка Полтавской области, находящихся в розыске в других областях Украины за совершение аналогичных преступлений.

Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, которое совершено по предварительному сговору группой лиц (мошенничестве).

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленницам меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет. Досудебное расследование продолжается.

В свою очередь, столичная полиция опубликовала заретушированные фото подозреваемых.

Как сообщала KV , недавно полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, которая обманула граждан на сумму свыше 100 тыс. гривен. Женщина трижды меняла фамилию, чтобы отвлечь от себя внимание правоохранителей и избежать ответственности. Разоблачили ранее судимую злоумышленницу работники отдела противодействия киберпреступности полиции Киевщины совместно со следователями Бориспольского отдела полиции.

Фото: Столичная полиция