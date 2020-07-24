Две мошенницы выманили у столичной пенсионерки все ее сбережения
Под предлогом оказания бесплатной услуги по лечебному массажу две уроженки Полтавской и Черниговской областей проникли в квартиру к 73-летней пенсионерке на Оболони. Им удалось выманить у пожилой женщины сбережения в сумме 1 300 долларов и 13 тыс. гривен. Задержанные женщины находились в розыске в других областях Украины за совершение аналогичных преступлений.
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Подозреваемые познакомились с потерпевшей на Оболони возле дома, где она проживает, и под предлогом оказания бесплатной услуги по лечебному массажу, проникли к ней в квартиру. Попав в помещение, подозреваемые, злоупотребляя доверием пожилой женщины, выманили у нее сбережения в сумме 1 300 долларов и 13 тыс. гривен.
Получив от пенсионерки денежные средства, мошенницы сразу сбежали.
Злоумышленниц удалось задержать “по горячим следам”. Денежные средства, которыми они завладели, изъяты.
Задержанными оказались 32-летняя уроженка Черниговской области и 48-летняя уроженка Полтавской области, находящихся в розыске в других областях Украины за совершение аналогичных преступлений.
Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, которое совершено по предварительному сговору группой лиц (мошенничестве).
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленницам меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет. Досудебное расследование продолжается.
В свою очередь, столичная полиция
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Фото: Столичная полиция