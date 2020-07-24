Злоумышленник отпустил захваченного в Полтаве полковника Нацполиции и сбежал

Он вооружен и может представлять опасность.

Злоумышленник отпустил захваченного в Полтаве полковника Нацполиции и сбежал
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Роман Скрипник, который в Полтаве угнал авто и взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна, бросил автомобиль посреди дороги и скрылся.

Заложник освобожден, он невредим. Об этом сообщили на странице полиции Полтавской области в Facebook.

"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 23 июля в Полтаве мужчина с гранатой угнал авто, а потом захватил в заложники полицейского. Сначала он захватил в заложники работника уголовного розыска, но потом согласился поменять его на полковника полиции Виталия Шияна, с которым отправился в предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве "Богдан" в направлении выезда из города.

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что преступником является ранее неоднократно судимый Роман Скрипник. Он взял заложника, чтобы требовать остаться безнаказанным за кражу авто.

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