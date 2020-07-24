Злоумышленник отпустил захваченного в Полтаве полковника Нацполиции и сбежал
Он вооружен и может представлять опасность.
Роман Скрипник, который в Полтаве угнал авто и взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна, бросил автомобиль посреди дороги и скрылся.
Заложник освобожден, он невредим. Об этом сообщили на странице полиции Полтавской области в Facebook.
"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника", - говорится в сообщении.
Напомним, что утром 23 июля в Полтаве мужчина с гранатой угнал авто, а потом захватил в заложники полицейского. Сначала он захватил в заложники работника уголовного розыска, но потом согласился поменять его на полковника полиции Виталия Шияна, с которым отправился в предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве "Богдан" в направлении выезда из города.
Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что преступником является ранее неоднократно судимый Роман Скрипник. Он взял заложника, чтобы требовать остаться безнаказанным за кражу авто.