В Днепропетровской области коронавирусом заразились 15 священнослужителей

Круг контактных лиц состоит из 29 человек, из них девять - также больны.

В Днепропетровской области коронавирусом заразились 15 священнослужителей
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

В Днепропетровской области за последнюю неделю коронавирус обнаружили у 15 священников. Специалисты ГУ "Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины" начали эпидемиологическое расследование.

С 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации, сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

"Среди заболевших шесть госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Специалисты установили круг контактных лиц по месту жительства и проведения богослужений. В целом это 29 человек, из них девять также заболели коронавирусом. Проводится дезинфекция помещений религиозных организаций.

"Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему в богослужениях в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тыс. человек", - говорит Роман Чуб, руководитель областного лабораторного центра.

Председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник обратился к руководителям всех религиозных организаций с просьбой обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий:

1. Использовать средства индивидуальной защиты.

2. Больных священнослужителей отстранить от контактов в рамках процедуры самоизоляции, которая является обязательной. 3. Проводить очистку и текущую дезинфекцию помещений.

4. Рекомендовано проводить религиозные мероприятия или на открытом воздухе или при условии пребывания не более одного человека на 5 кв.м.

Напомним, что в начале эпидемии Covid-19 в Украине коронавирусом инфицировалось немало священнослужителей, в том числе и в Киево-Печерской лавре.

В апреле в Минздраве подтвердили, что большое количество людей было инфицировано коронавирусом именно во время посещения религиозных заведений и из-за несоблюдения правил безопасности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В элитном роддоме Киева родители оставили новорожденную девочкуВ элитном роддоме Киева родители оставили новорожденную девочку
Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)
В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)
До 3 августа на нескольких улицах Днепровского района Киева отключат горячую воду (адреса)До 3 августа на нескольких улицах Днепровского района Киева отключат горячую воду (адреса)
В Киеве за сутки 19 человек умерли до приезда “скорой помощи”В Киеве за сутки 19 человек умерли до приезда “скорой помощи”
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за сутки выявили 731 заразившегося коронавирусом, в столичном регионе - 129В Украине за сутки выявили 731 заразившегося коронавирусом, в столичном регионе - 129
В Киеве за сутки выявили 76 заболевших коронавирусомВ Киеве за сутки выявили 76 заболевших коронавирусом
COVID-19 обнаружен на украинском курорте в Херсонской областиCOVID-19 обнаружен на украинском курорте в Херсонской области
В Украине на аппаратах ИВЛ находятся 93 больных коронавирусомВ Украине на аппаратах ИВЛ находятся 93 больных коронавирусом
Семь населенных пунктов во Львовской области может затопить из-за прорыва дамбыСемь населенных пунктов во Львовской области может затопить из-за прорыва дамбы
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 11 млн человекЧисло зараженных коронавирусом в мире приближается к 11 млн человек
На нефтебазе в Полтавской области произошел взрыв, есть погибшийНа нефтебазе в Полтавской области произошел взрыв, есть погибший
В Луганской области прокурора подозревают в организации незаконного задержания восьми человекВ Луганской области прокурора подозревают в организации незаконного задержания восьми человек
В Киеве задержали мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восьмерых человек в Житомирской областиВ Киеве задержали мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восьмерых человек в Житомирской области
За сутки в Киеве умерли трое больных коронавирусомЗа сутки в Киеве умерли трое больных коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости