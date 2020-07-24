В Днепропетровской области коронавирусом заразились 15 священнослужителей

Круг контактных лиц состоит из 29 человек, из них девять - также больны.

В Днепропетровской области за последнюю неделю коронавирус обнаружили у 15 священников. Специалисты ГУ "Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины" начали эпидемиологическое расследование.

С 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации, сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

"Среди заболевших шесть госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Специалисты установили круг контактных лиц по месту жительства и проведения богослужений. В целом это 29 человек, из них девять также заболели коронавирусом. Проводится дезинфекция помещений религиозных организаций.

"Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему в богослужениях в г. Днепр и г. Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тыс. человек", - говорит Роман Чуб, руководитель областного лабораторного центра.

Председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник обратился к руководителям всех религиозных организаций с просьбой обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий:

1. Использовать средства индивидуальной защиты.

2. Больных священнослужителей отстранить от контактов в рамках процедуры самоизоляции, которая является обязательной. 3. Проводить очистку и текущую дезинфекцию помещений.

4. Рекомендовано проводить религиозные мероприятия или на открытом воздухе или при условии пребывания не более одного человека на 5 кв.м.

Напомним, что в начале эпидемии Covid-19 в Украине коронавирусом инфицировалось немало священнослужителей, в том числе и в Киево-Печерской лавре.

В апреле в Минздраве подтвердили, что большое количество людей было инфицировано коронавирусом именно во время посещения религиозных заведений и из-за несоблюдения правил безопасности.