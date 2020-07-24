За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 112 человек

На сегодня в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания.

За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 112 человек

Количество жителей Киева, у которых обнаружен коронавирус, увеличилось еще на 112 человек. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло еще на 112 человек. На сегодня в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком районе - 20, в Деснянском - 16 в Печерском и Соломенском районах - по 13 случаев. Ответственно относитесь к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом! Берегите себя! " - сказал он.

Среди новых больных: 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет и две девочки, шести месяцев и 14 лет, также 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет и трое мальчиков от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные - на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.

Напомним, по состоянию на утро 23 июля в Україні 856 осіб захворіли на COVID-19 за добу, 828 одужали.

На засіданні 22 липня Кабінет Міністрів змінив норми карантину та продовжив його до 31 серпня.

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