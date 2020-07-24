В Украине за сутки диагностировано почти тысячу новых случаев COVID-19 (инфографика)

На утро 24 июля в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая. Всего проведено 937 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 886 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2462 случая;

Волынская область – 3446 случаев;

Днепропетровская область – 1302 случая;

Донецкая область – 830 случаев;

Житомирская область – 1670 случаев;

Закарпатская область – 4706 случаев;

Запорожская область – 712 случаев;

Ивано-Франковская область – 3852 случая;

Кировоградская область – 689 случаев;

Киев – 7396 случаев;

Киевская область – 3421 случай;

Львовская область – 8588 случаев;

Луганская область – 118 случаев;

Николаевская область – 536 случаев;

Одесская область – 2749 случаев;

Полтавская область – 378 случай;

Ровенская область – 5399 случаев;

Сумская область – 397 случаев;

Тернопольская область – 2604 случая;

Харьковская область – 3277 случаев;

Херсонская область – 218 случаев;

Хмельницкая область – 1021 случай;

Черновицкая область – 5485 случаев;

Черкасская область – 888 случаев;

Черниговская область – 679 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 июля 2020 в Центр поступило 1334 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 113 589 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , с марта, когда в столице ввели ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, городские власти предоставили социально незащищенным киевлянам материальную помощь на 14 млн 788 тыс 550 гривен.

Напомним,за неделю с 13 по 17 июля сотрудники ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве принимали участие в мониторинге соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий 515 субъектами хозяйствования. В результате проверок был составлен 131 протокол за нарушение правил карантина людей.

Фото: Цензор.нет