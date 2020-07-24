За сутки в Киеве от COVID-19 выздоровело больше, чем заболело

За сутки в Киеве от COVID-19 выздоровело больше, чем заболело

За минувшие сутки, 23 июля, коронавирус в столице подтвердили еще у 118 киевлян. В то же время 121 человек выздоровел. Один человек умер.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Еще у 118 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. На сегодня в столице уже 7 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 7 девочек от одного года до 16. 57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет и двое мальчиков – девяти месяцев и одного года.

Как сообщала KV, на утро 24 июля в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая. Всего проведено 937 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 886 пациентов.

Напомним, с марта, когда в столице ввели ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, городские власти предоставили социально незащищенным киевлянам материальную помощь на 14 млн 788 тыс 550 гривен. 

Отметим, за неделю с 13 по 17 июля сотрудники ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве принимали участие в мониторинге соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий 515 субъектами хозяйствования. В результате проверок был составлен 131 протокол за нарушение правил карантина людей.

Фото: korrespondent.net


Сергей Албул, КиевВласть

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