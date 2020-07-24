За июль в Зоне отчуждения полиция изъяла у граждан собранные 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов (фото)

За июль в Зоне отчуждения полиция изъяла у граждан собранные 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов (фото)

За июль в Чернобыльской зоне отчуждения полиция изъяла у граждан собранные 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов. Установлено, в изъятых ягодах и грибах вдвое превышены допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. Открыто 14 уголовных производств за нарушение требований режима радиационной безопасности.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области. 

Так, на протяжении июля полицейские зоны ЧАЭС предупредили 14 фактов незаконного перемещения с территории зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

Правоохранители изъяли собранные ягоды и грибы, которые граждане пытались переместить за пределы зоны без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Также правоохранители изъяли автомобиль, на котором нарушители пытались переместить радиационный “урожай”.

Следователями зоны ЧАЭС открыто 14 уголовных производств по ст. 267-1 “Нарушение требований режима радиационной безопасности” Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Также за несанкционированное проникновение в зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП “Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению” Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для принятия решений.

Как сообщала KV, 22 мая около пгт Полесское Киевской области работники Нацполиции остановили трех мужчин с рогами лосей. Жители Киевщины пытались вывезти за пределы зоны отчуждения около 60 кг рогов для продажи.

Фото: Областная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

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