Под Борисполем группа неизвестных расстреляла бизнесмена - СМИ

Под Борисполем группа неизвестных расстреляла бизнесмена - СМИ

Недавно под Борисполем группа неизвестных расстреляла столичного бизнесмена Игоря Плекана (на фото), когда тот со своим сыном ехали на дачу в село Артемовка. Мужчина погиб, а 7-летнего сына нападавшие отпустили. Жена погибшего бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно.

Об этом KV стало известно из сообщения “Факты ICTV”.

“44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов. В мужчину попали как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене. Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что киллеры позволили испуганному мальчику сбежать. Он показал матери, где искать отца. Однако спасти мужчину уже не удалось – ранения были смертельными.

Жена бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно.

Также сообщается, что у полицейских уже есть оперативные наработки. Правоохранители пообещали, что в ближайшее время будут громкие задержания фигурантов убийства.

Как сообщала KV, на прошлой неделе двум мужчинам сообщено о подозрении в нападении на сотрудника СБУ и нанесении ему тяжкого телесного повреждения, которое привело к смерти. Предполагается, что один из них с целью грабежа напал на следователя и нанес ему удар по голове, после чего пострадавший скончался.

Фото: “Новинарня”


Сергей Албул, КиевВласть

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