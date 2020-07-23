В Киеве за сутки снова зафиксировали более сотни новых случаев заболевания COVID-19

По состоянию на утро 23 июля в Киеве зафиксировано 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло еще на 112 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко на его странице в соцсети Facebook.

Как сообщил Виталий Кличко, среди заболевших за последние сутки:

60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет и 2 девочки – 6 месяцев и 14 лет;47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет и трое мальчиков от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Также мэр столицы сообщил, что выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.

По словам Виталия Кличко, наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 20, в Деснянском – 16, в Печерском и Соломенском районах – по 13 случаев.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, которым продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа 2020 года. При этом, с 1 августа в стране будет маркироваться уровень угрозы распространения коронавирусной болезни в отдельных зонах.