На Киевщине “фермер” вырастил в теплице больше 400 кустов конопли (фото)

На Киевщине “фермер” вырастил в теплице больше 400 кустов конопли (фото)

Столичные следователи сообщили жителю Киевской области о подозрении за выращивание конопли и хранение каннабиса. Четыреста сорок кустов конопли и около трех килограммов готовой для продажи наркотической продукции обнаружили и изъяли правоохранители на земельном участке 57-летнего мужчины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Сообщается, что в ходе реализации материалов уголовного производства правоохранители задержали жителя Киевской области, который в специализированных лабораторных условиях выращивал, изготавливал и хранил наркотические растения.

Как сообщил заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, выводы проведенной экспертизы подтвердили, что изъятые средства являются коноплей и каннабисом.

“На территории фермерского хозяйства 57 – летний мужчина установил парник, в котором мы обнаружили и изъяли четыреста сорок кустов конопли. Кроме этого, во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого мы изъяли около трех килограммов готовой продукции наркотического средства “каннабис”. Стоимость изъятого по ценам “черного” рынка составляет около 5 млн гривен”, рассказал правоохранитель.

Согласно сообщению, фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, с придомового участка 28-летнего жителя села Томиловка Белоцерковского района Киевщины полиция изъяла почти 400 кустов конопли. Наркозелье полиция обнаружила в ходе обыска, проведенного в рамках операции “Мак”.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

На Киевщине “фермер” вырастил в теплице больше 400 кустов конопли (фото)
На Киевщине “фермер” вырастил в теплице больше 400 кустов конопли (фото)
На Киевщине “фермер” вырастил в теплице больше 400 кустов конопли (фото)
На Киевщине “фермер” вырастил в теплице больше 400 кустов конопли (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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