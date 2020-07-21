В элитном роддоме Киева родители оставили новорожденную девочку

В элитном роддоме Киева , услугами которого пользуются не бедные жители столицы, родители отказались от новорожденной девочки. Ребенок родился с небольшим пороком развития, который, по словам медиков, корректируется современной медициной, однако богатая супружеская пара решила, что такая малышка им не нужна.

Речь идет о роддоме "Лелека", который находится в Пуще-Водице. Услугами роддома пользуются многие украинские звезды шоу-бизнеса, политики и просто не бедные киевляне. Благодаря высокому уровню медицинских услуг "Лелека" популярен у богатых рожениц. Естественно, от своих детей здешние пациенты не отказываются. Все-таки для семей, готовых платить за роды немалые деньги, ребенок – это осознанный шаг, и здесь нет места детям-отказникам.

Самые обычные дешевые роды здесь стоят 53 700 гривен. Пакет "Стандарт" стоит 62 950 грн, пакет "Люкс" – 91 600 грн, пакет VIP – 108 800 грн. Понятно, что люди, выложившие такие деньги, не намерены отказываться от малыша. И все же такой случай произошел – впервые за четыре года деятельности "Лелеки".

Об этом сообщил в соцсети директор "Лелеки" Валерий Зукин. Доктор шокирован тем, что произошло, и не скрывает своих эмоций. Мужчина говорит, что уже очень давно лично сталкивался с отказом от ребенка. С 1992 года он работает в частной медицине. И с тех пор у него таких случаев не было.

"Родился ребенок с не таким уж критичным пороком развития. Ситуация требует медицинской помощи, но выглядит вполне излечимой и корректируемой. Бывало и похуже. Сразу скажу – порок до родов практически не диагностируется и аргумент "как его на УЗИ смотрели" не работает", - пишет врач.

Впрочем, если бы даже этот порок был виден на УЗИ, как поступить в таком случае? Если медицина исправляет такие пороки, и дальше ребенок живет счастливой полноценной жизнью? Получается, если бы заметили этот порок еще в утробе, то нужно было бы по логике родителей убить этого ребенка?

Врач говорит, что долго рассказывал родителям, что это излечимо, убеждал, уговаривал – ничего не помогло. Они написали отказ.

"Как снег на голову. Вот так вот просто – встали, ушли и забыли. Вроде ребенка и нет", - не может поверить в произошедшее доктор.

"Теперь ребенок лежит в Лелеке. Один. И на свете у него никого нет кроме Лелеки. И имя для свидетельства о рождении ему дала Лелека, - пишет доктор Зукин и тут же сознается, зачем он это пишет: - Где-то в глубине души я надеюсь, что родители поменяют свое решение... Нам не безразлична судьба наших лелечат, всех!

Настоящая ЛЕЛЕКА своих лелечат не бросает, пока они не научатся сами летать".

Теперь крошечная девочка, которая так нуждалась в материнском тепле и отцовской любви, осталась в роддоме совсем одна. Наедине с неласковым миром, который встретил ее вот так – неприятием.Возможно, и в самом деле огорченные и растерявшиеся родители прочтут этот пост, исполненный боли и надежды, и опомнятся. Ведь они так нужны новорожденной крохе.

Напоследок своего эмоционального поста доктор искренне желает малышке найти добрых и любящих родителей, которые помогут ей избавиться от порока и будут беззаветно любить ее. А еще, он желает малышке вырасти умницей-красавицей и потом, через много лет прийти рожать в "Лелеку" уже своего ребенка.

Кстати, в этой клинике рожали своих малышей певица Джамала, жена Сергея Бабкина, Снежана, и супруга Олега Ляшко, Росита.

Многие, прочитав этот пост, оставили под ним свои комментарии. Прокомментировал публикацию, в частности, и директор института сердца Борис Тодуров. Он написал, что если у малышки порок сердца, то он готов сделать операцию бесплатно. Зукин поблагодарил коллегу и сказал, что у девочки, к счастью, нет порока сердца.

Кстати, буквально сегодня стало известно, что Олег Ляшко с супругой решили удочерить брошенную малышку после того, как ей сделают операцию в "Охматдет". Уж не ее ли?