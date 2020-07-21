Киевский райсуд оправдал “пловца из Гидропарка” Валентина Бурьянова (видео)
Вчера, 20 июля, Днепровский суд Киева оправдал Валентина Бурьянова, которого 6 апреля 2020 года в столичном Гидропарке задержали полицейские из-за того, что тот переплыл канал. Дело было закрыто судом за отсутствием события и состава правонарушения.
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“Сегодня (20.07.2020 года) Днепровский суд Киева оправдал меня по делу об административном правонарушении по событиям от 06.04.2020 в Гидропарке (закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения)”, – написал Валентин Бурьянов.
Он добавил, что Нацполиция является некомпетентным, карательным, преступным, а не правоохранительным органом, и теперь намерен добиваться уголовной ответственности для капитана Степанца, составлявшего протокол, и “его команды бойцов”.
Валентин Бурьянов отметил, что сотрудники Нацполиции превысили полномочия, незаконно его задержали, применили спецсредства и унизили его честь и достоинство. Кроме того, по мнению спортсмена, они подделали процессуальные документы и проявили неуважение к суду.
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Фото: фейсбук Валентина Бурьянова