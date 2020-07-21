Киевский райсуд оправдал “пловца из Гидропарка” Валентина Бурьянова (видео)

Киевский райсуд оправдал “пловца из Гидропарка” Валентина Бурьянова (видео)

Вчера, 20 июля, Днепровский суд Киева оправдал Валентина Бурьянова, которого 6 апреля 2020 года в столичном Гидропарке задержали полицейские из-за того, что тот переплыл канал. Дело было закрыто судом за отсутствием события и состава правонарушения.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Валентина Бурьянова в соцсети Фейсбук. 

“Сегодня (20.07.2020 года) Днепровский суд Киева оправдал меня по делу об административном правонарушении по событиям от 06.04.2020 в Гидропарке (закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения)”, – написал Валентин Бурьянов.

Он добавил, что Нацполиция является некомпетентным, карательным, преступным, а не правоохранительным органом, и теперь намерен добиваться уголовной ответственности для капитана Степанца, составлявшего протокол, и “его команды бойцов”. 

Валентин Бурьянов отметил, что сотрудники Нацполиции превысили полномочия,  незаконно его задержали, применили спецсредства и унизили его честь и достоинство. Кроме того, по мнению спортсмена, они подделали процессуальные документы и проявили неуважение к суду.

Ранее KV сообщала, что суд отправил обратно в полицию протокол об административном правонарушении по спортсмену Валентину Бурьянову, который в день вступления в силу ужесточенных норм карантина, 6 апреля, переплыл реку, чтобы попасть на спортплощадку в Гидропарке. Судье не понравилось, как оформлен протокол: в нем не были указаны ни свидетели правонарушения, ни понятые, не было подписей и не указано, какой вред причинил правонарушитель.

Фото: фейсбук Валентина Бурьянова


Александр Кравченко, КиевВласть

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