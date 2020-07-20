В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)

В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)

Сегодня днем, 20 июля, в кафе на ул. Беломорской в Деснянском районе Киева произошел взрыв. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства происшествия.

“На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал”, – сказано в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Напомним, столичные пожарные ликвидировали пожар на территории гаражного кооператив на ул. Огородной, 13 в Соломенском районе столицы. 20 июля в 01:00 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Киеве поступило сообщение о взрыве. В результате возникшего пожара полностью сгорел автомобиль Mercedes. Существовала угроза взрыва находящихся в помещении газовых баллонов. 

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)
В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)
В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)
В киевском кафе взорвался неизвестный предмет (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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