В Киеве за сутки 19 человек умерли до приезда “скорой помощи”

В Киеве за сутки 19 человек умерли до приезда &ldquo;скорой помощи&rdquo;

За сутки 19 июля в пробках кареты “скорой помощи” простояли 174 минуты, или почти 3 часа. Было зарегистрировано 22 летальных случая, из них 19 произошли до приезда скорой.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

“Вчера в Киеве произошло 16 пожаров и 14 ДТП, в результате дорожных аварий на больничную койку попали 8 человек, двое из них - дети. Статистика по коронавирусной болезни – напряженная. В течение суток по телефону "103" с подозрением на COVID-19 обратилось 46 граждан. У 33 из них обнаружили пневмонию. Госпитализированы с соответствующей симптоматикой 37 пациентов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с острым коронарным синдромом в диспетчерскую Центра обратились 8 граждан, с острым нарушением мозгового кровообращения – 22.

В Центре сообщили, что 19 июля киевлян и гостей города обслуживали днем – 152 бригады, ночью- 124.

Напомним, что по состоянию на утро 20 июля в Украине выявили 651 новый случай заражения коронавирусом. В Киеве выявлено 77 новых заболевших, в Киевской области – 37.

Фото: Лига


Ольга Марийко, КиевВласть

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