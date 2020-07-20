На детскую площадку на проспекте Науки в Киеве упал бетонный забор (фото)

На детскую площадку на проспекте Науки в Киеве упал бетонный забор (фото)

На территорию детской площадки, расположенной на проспекте Науки, 69 в Голосеевском районе Киева, упала секция бетонного забора. 

Об этом сообщил корреспондент KV с места происшествия.

Данных о пострадавших нет. 

Отметим, что главой Голосеевской райгосадминистрации (РГА) с мая 2020 года является Сергей Садовой. Ранее он являлся главным специалистом отдела аналитической работы Управления аналитического обеспечения городского головы Киевской городской государственной администрации (КГГА), экс-главой Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, экс-председателем Голосеевской РГА и Голосеевского райсовета.

Напомним, что при реконструкции ОУЗ №241 по ул. Голосеевская, 12 в Голосеевском районе Киева столичный бюджет понес потери в размере 1 млн 201 тыс. гривен. На такой результат подчиненное Голосеевской РГА КП “Голосеево-Стройинвест” потрудилось вместе с ООО “Инженерностроительная компания “Аквабуд-ССС”. 

Фото: KV

На детскую площадку на проспекте Науки в Киеве упал бетонный забор (фото)

Ольга Марийко, КиевВласть

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