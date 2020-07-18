Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)

Группа неизвестных лиц на одной из строительных площадок в Вышгородском районе устроили стрельбу. Один из строителей получил 9 ранений в область грудной клетки из травматического пистолета. Сейчас полиция задержала четырех нападавших. За хулиганские действия с применением оружия им грозит заключение до семи лет.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Так, на днях, около 23:00, группа лиц спортивного телосложения приехали на один из земельных участков в селе Хотяновка, где возводится новостройка. Там они напали на одного из разнорабочих, без каких-либо объяснений затащили его в строительный вагончик, где произвели около 9 выстрелов из травматического оружия в грудь мужчины. После чего скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу.

Отмечается, что оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Вышгородского отдела полиции провели масштабную поисковую работу, проработали камеры видеонаблюдения, установили машины, на которых передвигались злоумышленники. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападающих – троих мужчин и женщину. Все они жители Черниговщины, которые снимали жилье в столице. Во время обыска у них было обнаружено и изъято оружие и патроны.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины такого дерзкого вооруженного нападения.

Решается вопрос об объявлении о подозрениях задержанным. Суд изберет для них меру пресечения.

Как сообщала KV , недавно на Киевщине полиция задержала ОПГ за разбойное нападение на дом предпринимателя в Козине Обуховского района. Группа злоумышленников, некоторые из которых уже имели проблемы с законом, основательно подозревается в совершении разбоя, бандитизме, незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Максимальное наказание, которое им грозит, – лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Фото: Областная полиция