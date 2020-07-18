Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)
Группа неизвестных лиц на одной из строительных площадок в Вышгородском районе устроили стрельбу. Один из строителей получил 9 ранений в область грудной клетки из травматического пистолета. Сейчас полиция задержала четырех нападавших. За хулиганские действия с применением оружия им грозит заключение до семи лет.
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Так, на днях, около 23:00, группа лиц спортивного телосложения приехали на один из земельных участков в селе Хотяновка, где возводится новостройка. Там они напали на одного из разнорабочих, без каких-либо объяснений затащили его в строительный вагончик, где произвели около 9 выстрелов из травматического оружия в грудь мужчины. После чего скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу.
Отмечается, что оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Вышгородского отдела полиции провели масштабную поисковую работу, проработали камеры видеонаблюдения, установили машины, на которых передвигались злоумышленники. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападающих – троих мужчин и женщину. Все они жители Черниговщины, которые снимали жилье в столице. Во время обыска у них было обнаружено и изъято оружие и патроны.
По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины такого дерзкого вооруженного нападения.
Решается вопрос об объявлении о подозрениях задержанным. Суд изберет для них меру пресечения.
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Фото: Областная полиция