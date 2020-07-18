За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 2 человека. В то же время диагностировали коронавирус еще у 108 человек, в том числе 4 медиков.

Об этом KV стало известно из сообщения столичного головы Виталия Кличко.

“Друзья! Еще на 108 человек увеличилось за минувшие сутки количество жителей Киева , у которых обнаружили коронавирус. Два больных умерли. На сегодня в столице уже 6 797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – говорится в сообщении.

Среди заболевших: 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет. И две девочки, которым 6 и 8 лет. А также 50 мужчин от 18 до 85 лет. И трое мальчиков от 9 месяц до восьми лет. Заболели в том числе и 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 40 человек. Всего коронавирус преодолели 2 360 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 26, в Соломенском – 14, в Голосеевском и Святошинском районах – по 10 случаев.

Как сообщала KV , на утро 18 июля в Украине 58 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 477 летальных, 30 525 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 847 новых случаев. Всего проведено 864 596 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 756 пациентов.

Напомним, лечение больного коронавирусом в больнице обходится от 9 до 27 тысяч гривен, в зависимости от тяжести заболевания. Деньги медучреждениям перечисляет Национальная служба здоровья Украины в соответствии с подписанными соглашениями.