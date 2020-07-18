За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 2 человека

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 2 человека

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 2 человека. В то же время диагностировали коронавирус еще у 108 человек, в том числе 4 медиков.

Об этом KV стало известно из сообщения столичного головы Виталия Кличко

“Друзья! Еще на 108 человек увеличилось за минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус. Два больных умерли. На сегодня в столице уже 6 797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – говорится в сообщении.

Среди заболевших: 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет. И две девочки, которым 6 и 8 лет. А также 50 мужчин от 18 до 85 лет. И трое мальчиков от 9 месяц до восьми лет. Заболели в том числе и 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 40 человек. Всего коронавирус преодолели 2 360 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 26, в Соломенском – 14, в Голосеевском и Святошинском районах – по 10 случаев.

Как сообщала KV, на утро 18 июля в Украине 58 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 477 летальных, 30 525 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 847 новых случаев. Всего проведено 864 596 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 756 пациентов.

Напомним, лечение больного коронавирусом в больнице обходится от 9 до 27 тысяч гривен, в зависимости от тяжести заболевания. Деньги медучреждениям перечисляет Национальная служба здоровья Украины в соответствии с подписанными соглашениями.

Фото: news.liga.net


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
Правоохранители во время рейда по столичным рынкам и в хостелам обнаружили десятки нелегальных мигрантов (видео)Правоохранители во время рейда по столичным рынкам и в хостелам обнаружили десятки нелегальных мигрантов (видео)
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ - СМИВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ - СМИ
Інспектору Нацполіції повідомили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої в ОдесіІнспектору Нацполіції повідомили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі
У Києві закрили на карантин ще один гуртожиток через коронавірусУ Києві закрили на карантин ще один гуртожиток через коронавірус
Блок рекламы


Похожие новости
В результате взрыва неизвестного предмета у метро “Шулявская” пострадали 4 человекаВ результате взрыва неизвестного предмета у метро “Шулявская” пострадали 4 человека
За сутки в Украине зарегистрировано 847 новых случаев COVID-19 (инфографика)За сутки в Украине зарегистрировано 847 новых случаев COVID-19 (инфографика)
В Украине от COVID-19 выздоровели 5,3 тысячи медработниковВ Украине от COVID-19 выздоровели 5,3 тысячи медработников
В Киеве за сутки выявили 76 заболевших коронавирусомВ Киеве за сутки выявили 76 заболевших коронавирусом
За добу у світі зареєстрували майже 249 тис. заражень COVID-19За добу у світі зареєстрували майже 249 тис. заражень COVID-19
У світі зафіксували рекордний показник добової захворюваності COVID-19У світі зафіксували рекордний показник добової захворюваності COVID-19
В Киеве COVID-19 обнаружили еще у 116 человекВ Киеве COVID-19 обнаружили еще у 116 человек
За сутки в Украине зафиксировано 848 новых случаев COVID-19 (инфографика)За сутки в Украине зафиксировано 848 новых случаев COVID-19 (инфографика)
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ - СМИВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ - СМИ
У Києві зафіксовано антирекорд за кількістю виявлених заражень COVID-19 за добуУ Києві зафіксовано антирекорд за кількістю виявлених заражень COVID-19 за добу
Последние новости
Подгружаем последние новости