В результате взрыва неизвестного предмета у метро “Шулявская” пострадали 4 человека
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва неизвестного предмета возле станции метро “Шулявская” вечером пятницы, 17 июля. В результате происшествия серьезно пострадал молодой человек, он госпитализирован в больничное учреждение. Еще трое человек обратились за медпомощью самостоятельно. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события и происхождение предмета, который взорвался в мусорной урне.
О взрыве неизвестного предмета
В пятницу, 17 июля, в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро “Шулявская” произошел взрыв. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.
На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается.
На месте происшествия правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Позже в полиции сообщили, что в результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи их отпустили.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события и происхождение предмета, который взорвался в мусорной урне.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко
Кроме того, взрывов были повреждены окна станции. Однако метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.
Также столичный голово опубликов несколько фото с места происшествия.
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Фото: Столичная полиция, Facebook-страница Виталия Кличко