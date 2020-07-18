В результате взрыва неизвестного предмета у метро “Шулявская” пострадали 4 человека

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва неизвестного предмета возле станции метро “Шулявская” вечером пятницы, 17 июля. В результате происшествия серьезно пострадал молодой человек, он госпитализирован в больничное учреждение. Еще трое человек обратились за медпомощью самостоятельно. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события и происхождение предмета, который взорвался в мусорной урне.

О взрыве неизвестного предмета KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

В пятницу, 17 июля, в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро “Шулявская” произошел взрыв. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается.

На месте происшествия правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Позже в полиции сообщили, что в результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи их отпустили.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события и происхождение предмета, который взорвался в мусорной урне.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что пострадавший студент получил множественные осколочные травмы ног. Он госпитализирован в городскую больницу № 17. Находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, взрывов были повреждены окна станции. Однако метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.

Также столичный голово опубликов несколько фото с места происшествия.

Как сообщала KV , в конце апреля в Киеве в подъезде дома на ул. Ревуцкого 4 произошел взрыв. На 14 этаже обнаружен мужчина 1990 года рождения в критическом состоянии без сознания. Также ранен его сосед, 1983 года рождения. По предварительным данным, взорвалась граната.

Фото: Столичная полиция, Facebook-страница Виталия Кличко