За сутки в Украине зарегистрировано 847 новых случаев COVID-19 (инфографика)

Утром 18 июля в Украине 58 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 477 летальных, 30 525 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 847 новых случаев. Всего проведено 864 596 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 756 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2271 случай;

Волынская область – 3219 случаев;

Днепропетровская область – 1183 случая;

Донецкая область – 791 случай;

Житомирская область – 1584 случая;

Закарпатская область – 4318 случаев;

Запорожская область – 665 случаев;

Ивано-Франковская область – 3385 случаев;

Кировоградская область – 677 случаев;

Киев – 6797 случаев;

Киевская область – 3229 случаев;

Львовская область – 7891 случай;

Луганская область – 105 случаев;

Николаевская область – 510 случаев;

Одесская область – 2492 случая;

Полтавская область – 348 случаев;

Ровенская область – 5015 случаев;

Сумская область – 355 случаев;

Тернопольская область – 2394 случая;

Харьковская область – 2971 случай;

Херсонская область – 209 случаев;

Хмельницкая область – 963 случая;

Черновицкая область – 5289 случаев;

Черкасская область – 818 случаев;

Черниговская область – 632 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 июля 2020 в Центр поступило 1055 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 107 410 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , периодичность тестирования медиков, работающих с больными COVID-19, не соответствует требованиям Министерства здравоохранения. Согласно приказу Минздрава, медиков, работающих с больными COVID-19, должны тестировать раз в две недели, но в реальности этого не происходит.

Напомним, лечение больного коронавирусом в больнице обходится от 9 до 27 тысяч гривен, в зависимости от тяжести заболевания. Деньги медучреждениям перечисляет Национальная служба здоровья Украины в соответствии с подписанными соглашениями.