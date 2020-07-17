В Украине от COVID-19 выздоровели 5,3 тысячи медработников

В Украине по состоянию на утро 17 июля подтверждено 57264 случая COVID-19, из них 29769 выздоровели, 1456 умерли. В том числе заболевание было подтверждено у 4068 детей и 7723 медиков, из них 5365 медработники выздоровели. За последние сутки лабораторно подтверждено 809 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Центра общественного здоровья Украины.

“Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях. В настоящее время госпитализированы 3867 человек, из них 92 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 15095 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 454 пациента”, – говорится в сообщении.

В частности, подтверждено: 6689 заболевших и 2320 выздоровевших в Киеве и 3184 заболевших и 2154 выздоровевших в Киевской области.

Напомним, что на утро 16 июля в Украине 56 455 было лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев. Всего проведено 840 332 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 800 пациентов.