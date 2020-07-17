В Украине от COVID-19 выздоровели 5,3 тысячи медработников
В Украине по состоянию на утро 17 июля подтверждено 57264 случая COVID-19, из них 29769 выздоровели, 1456 умерли. В том числе заболевание было подтверждено у 4068 детей и 7723 медиков, из них 5365 медработники выздоровели. За последние сутки лабораторно подтверждено 809 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом
“Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях. В настоящее время госпитализированы 3867 человек, из них 92 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 15095 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 454 пациента”, – говорится в сообщении.
В частности, подтверждено: 6689 заболевших и 2320 выздоровевших в Киеве и 3184 заболевших и 2154 выздоровевших в Киевской области.
Напомним, что на утро 16 июля в Украине 56 455 было лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев. Всего проведено 840 332 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 800 пациентов.
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