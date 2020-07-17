На одном столичном пляже запрещено купаться, еще на четырех - не рекомендуется

В Киеве открыты для посещения зоны отдыха у воды открыты. И хотя на большинстве столичных пляжей уже можно купаться, на одном из них это делать запрещено, а еще на четырех не рекомендовано из-за превышения допустимого содержания в воде кишечной палочки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, что в Киеве открыли для посещения зоны отдыха у воды.

“Зоны отдыха у воды – открыли. В начале недели я сообщал, что на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги, и не рекомендовали купаться. Потому что из-за сильных дождей в воде были повышены показатели содержания кишечной палочки. По результатам проб воды, на сегодня ситуация изменилась. И на большинстве столичных пляжей отдыхать уже безопасно”, – рассказал Виталий Кличко.

Согласно сообщению, на 9 пляжах Киева кишечную палочку не обнаружили.

Однако, как сообщается, из-за незначительного отклонения от нормы, пока не рекомендуется купаться на четырех пляжах. Это – “Радуга”, “Тельбин”, “Вербный” и “Пуща-Водица”.

А на пляже “Предместная Слободка” купаться и вовсе запрещено.

Ранее KV сообщала, что по результатам лабораторных исследований проб воды, обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева . Сейчас на девяти пляжах столицы – зеленые флаги: купаться разрешено.

Также KV писала, что пробы воды открытых водоемов не соответствуют требованиям санитарных правил на столичных пляжах “Радуга” и “Тельбин”. В воде на этих пляжах было обнаружено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.