На одном столичном пляже запрещено купаться, еще на четырех - не рекомендуется
В Киеве открыты для посещения зоны отдыха у воды открыты. И хотя на большинстве столичных пляжей уже можно купаться, на одном из них это делать запрещено, а еще на четырех не рекомендовано из-за превышения допустимого содержания в воде кишечной палочки.
Об этом
Мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, что в Киеве открыли для посещения зоны отдыха у воды.
“Зоны отдыха у воды – открыли. В начале недели я сообщал, что на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги, и не рекомендовали купаться. Потому что из-за сильных дождей в воде были повышены показатели содержания кишечной палочки. По результатам проб воды, на сегодня ситуация изменилась. И на большинстве столичных пляжей отдыхать уже безопасно”, – рассказал Виталий Кличко.
Согласно сообщению, на 9 пляжах Киева кишечную палочку не обнаружили.
Однако, как сообщается, из-за незначительного отклонения от нормы, пока не рекомендуется купаться на четырех пляжах. Это – “Радуга”, “Тельбин”, “Вербный” и “Пуща-Водица”.
А на пляже “Предместная Слободка” купаться и вовсе запрещено.
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