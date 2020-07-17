В Киеве за сутки выявили 76 заболевших коронавирусом
Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 76 человек. 160 человек выздоровели.
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“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. На сегодня в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Виталий Кличко.
Отмечается, что среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 83-х лет. И 5 девочек от 11 месяцев до 13-ти лет. И 42 мужчины в возрасте от 18 до 84-х лет, трое мальчиков – от трех месяцев до трех лет.
По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей.
“Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. Это больше всего за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 13. В Деснянском – 11. А в Соломенском и Шевченковском районах – по 9 случаев”, – сказал мэр Киева.
Напомним, что, количество жителей Киева, у которых за сутки 15 июля обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 116 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, Деснянском – 20 и Голосеевском – 18 случаев.
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