В Киеве за сутки выявили 76 заболевших коронавирусом

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 76 человек. 160 человек выздоровели.

Об этом KV стало известно во время онлайн пресс-конференции мэра Киева Виталия Кличко .

“Количество жителей Киева , у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. На сегодня в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Виталий Кличко.

Отмечается, что среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 83-х лет. И 5 девочек от 11 месяцев до 13-ти лет. И 42 мужчины в возрасте от 18 до 84-х лет, трое мальчиков – от трех месяцев до трех лет.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

“Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. Это больше всего за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева . Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 13. В Деснянском – 11. А в Соломенском и Шевченковском районах – по 9 случаев”, – сказал мэр Киева .

Напомним, что, количество жителей Киева , у которых за сутки 15 июля обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 116 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, Деснянском – 20 и Голосеевском – 18 случаев.