За добу у світі зареєстрували майже 249 тис. заражень COVID-19

Зафіксовано черговий добовий антирекорд зараження коронавірусом.

За добу у світі зареєстрували майже 249 тис. заражень COVID-19
Фото: KFOR.com

Станом на ранок 17 липня у світі зареєстрували 248 914 заражень коронавірусом COVID-19 за добу. Усього у світі понад 13,9 млн випадків інфікування, а одужали 8,2 млн осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Померли через ускладнення 592 745 осіб.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Кількість померлих досягла 141 118, хворих - 3 695 025.

На другому місці Бразилія - 2 014 738 інфікованих і 76 822 летальних випадки.

Індія займає третє місце - інфікованих вже 1 005 637 чоловік, кількість смертей - 25 609.

Далі йде Росія - 752 797 хворих і 11 937 летальних випадків.

Нагадаємо, за минулу добу у світі також зафіксували рекордний показник добової захворюваності на COVID-19.

В Ізраїлі спостерігається новий спалах коронавірусу. Міністр оборони країни Бені Ганц вже попередив жителів країни про можливе повернення повного або часткового карантину.

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