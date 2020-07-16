У світі зафіксували рекордний показник добової захворюваності COVID-19

Кількість випадків коронавірусу перевищила 13,5 мільйона.

У світі зафіксували ?рекордний показник добової захворюваності COVID-19
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Станом на 16 липня у світі зафіксували 13 692 606 випадків коронавірусної недуги COVID-19.

За минулу добу у світі виявили 234 тис. випадків зараження коронавірусом, що стало рекордним показником добової захворюваності. Зокрема 586 839 людей померли внаслідок ковіду, 8 148 520 - одужали, свідчать дані ресурсу Worldometers.

Лідером за кількістю заражених коронавірусом залишаються США. Там зафіксовано 3 млн 497 тис. 847 хворих (зростання за добу - 66 тис. 273), померли 137 тис. 407 осіб (зростання за добу - 941), побороли коронавірусну недугу понад 1 млн осіб.

У Бразилії число інфікованих досягло 1 млн 966 тис. 748 осіб (зростання за добу - 39 тис. 924), померли 75 тис. 366 (зростання за добу - 1 тис. 235), одужали - понад 1,35 млн.

На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія, де за минулу добу число хворих зросло з 936 тис. 181 до 968 тис. 857 при 24 тис. 914 летальних випадків і 612 тис. тих, хто одужав від ковіду.

За кількістю померлих на третьому місці перебуває Великобританія, де з початку пандемії жертвами

COVID-19 стали 45 тис. 138 осіб, заразилися коронавірусом 293 тис. 469 осіб.

Нагадаємо, раніше ВООЗ зафіксувала понад 230 тис. заражень у світі за добу, що стало рекордним числом добової захворюваності.

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