?В Україні за добу 848 людей заразилися коронавірусом, 800 - одужали

Станом на 15 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні зросла на 848. За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків через коронавірус, 800 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області, Києві та Рівненській області.

Від початку епідемії зафіксовано 56 455 випадків зараження коронавірусом. 28 931пацієнтові вдалося подолати коронавірусну недугу, 1 445 людей померли.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2221 випадок;

Волинська область — 3147 випадків;

Дніпропетровська область — 1163 випадки;

Донецька область — 776 випадків;

Житомирська область — 1569 випадків;

Закарпатська область — 4166 випадків;

Запорізька область — 642 випадки;

Івано-Франківська область — 3242 випадки;

Кіровоградська область — 675 випадків;

м. Київ — 6613 випадків;

Київська область — 3144 випадки;

Львівська область — 7622 випадки;

Луганська область — 98 випадків;

Миколаївська область — 498 випадків;

Одеська область — 2375 випадків;

Полтавська область — 343 випадки;

Рівненська область — 4852 випадки;

Сумська область — 348 випадків;

Тернопільська область — 2337 випадків;

Харківська область — 2845 випадків;

Херсонська область — 206 випадків;

Хмельницька область — 930 випадків;

Чернівецька область — 5232 випадки;

Черкаська область — 783 випадки;

Чернігівська область — 628 випадків.

Варто зауважити, що порівняно із даними за 13 липня кількість заражених коронавірусом зросла на 12 випадків. Зростання захворюваності COVID-19 фіксують три дні поспіль.

Нагадаємо, МОЗ готує проєкт постанови, яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи до правил адаптивного карантину.