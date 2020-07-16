В Україні за добу 848 людей заразилися коронавірусом, 800 - одужали
Зростання захворюваності COVID-19 фіксують три дні поспіль.
Станом на 15 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні зросла на 848. За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків через коронавірус, 800 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області, Києві та Рівненській області.
Від початку епідемії зафіксовано 56 455 випадків зараження коронавірусом. 28 931пацієнтові вдалося подолати коронавірусну недугу, 1 445 людей померли.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2221 випадок;
- Волинська область — 3147 випадків;
- Дніпропетровська область — 1163 випадки;
- Донецька область — 776 випадків;
- Житомирська область — 1569 випадків;
- Закарпатська область — 4166 випадків;
- Запорізька область — 642 випадки;
- Івано-Франківська область — 3242 випадки;
- Кіровоградська область — 675 випадків;
- м. Київ — 6613 випадків;
- Київська область — 3144 випадки;
- Львівська область — 7622 випадки;
- Луганська область — 98 випадків;
- Миколаївська область — 498 випадків;
- Одеська область — 2375 випадків;
- Полтавська область — 343 випадки;
- Рівненська область — 4852 випадки;
- Сумська область — 348 випадків;
- Тернопільська область — 2337 випадків;
- Харківська область — 2845 випадків;
- Херсонська область — 206 випадків;
- Хмельницька область — 930 випадків;
- Чернівецька область — 5232 випадки;
- Черкаська область — 783 випадки;
- Чернігівська область — 628 випадків.
Варто зауважити, що порівняно із даними за 13 липня кількість заражених коронавірусом зросла на 12 випадків. Зростання захворюваності COVID-19 фіксують три дні поспіль.
Нагадаємо, МОЗ готує проєкт постанови, яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи до правил адаптивного карантину.