В Україні за добу 848 людей заразилися коронавірусом, 800 - одужали

Зростання захворюваності COVID-19 фіксують три дні поспіль.

?В Україні за добу 848 людей заразилися коронавірусом, 800 - одужали
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Станом на 15 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні зросла на 848. За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків через коронавірус, 800 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області, Києві та Рівненській області.

Від початку епідемії зафіксовано 56 455 випадків зараження коронавірусом. 28 931пацієнтові вдалося подолати коронавірусну недугу, 1 445 людей померли.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2221 випадок;
  • Волинська область — 3147 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1163 випадки;
  • Донецька область — 776 випадків;
  • Житомирська область — 1569 випадків;
  • Закарпатська область — 4166 випадків;
  • Запорізька область — 642 випадки;
  • Івано-Франківська область — 3242 випадки;
  • Кіровоградська область — 675 випадків;
  • м. Київ — 6613 випадків;
  • Київська область — 3144 випадки;
  • Львівська область — 7622 випадки;
  • Луганська область — 98 випадків;
  • Миколаївська область — 498 випадків;
  • Одеська область — 2375 випадків;
  • Полтавська область — 343 випадки;
  • Рівненська область — 4852 випадки;
  • Сумська область — 348 випадків;
  • Тернопільська область — 2337 випадків;
  • Харківська область — 2845 випадків;
  • Херсонська область — 206 випадків;
  • Хмельницька область — 930 випадків;
  • Чернівецька область — 5232 випадки;
  • Черкаська область — 783 випадки;
  • Чернігівська область — 628 випадків.

Варто зауважити, що порівняно із даними за 13 липня кількість заражених коронавірусом зросла на 12 випадків. Зростання захворюваності COVID-19 фіксують три дні поспіль.

Нагадаємо, МОЗ готує проєкт постанови, яким карантин буде продовжено ще мінімум на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи до правил адаптивного карантину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
Правоохранители во время рейда по столичным рынкам и в хостелам обнаружили десятки нелегальных мигрантов (видео)Правоохранители во время рейда по столичным рынкам и в хостелам обнаружили десятки нелегальных мигрантов (видео)
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ - СМИВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ - СМИ
В столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небомВ столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небом
На базі відпочинку в Херсонській області виявили COVID-19На базі відпочинку в Херсонській області виявили COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні на ботулізм захворіли 40 осіб з початку рокуВ Україні на ботулізм захворіли 40 осіб з початку року
У Києві зафіксовано антирекорд за кількістю виявлених заражень COVID-19 за добуУ Києві зафіксовано антирекорд за кількістю виявлених заражень COVID-19 за добу
В Україні за добу зафіксували 836 нових випадків COVID-19В Україні за добу зафіксували 836 нових випадків COVID-19
У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 56 людейУ Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 56 людей
В Україні за добу у 800 осіб виявили коронавірус, 861 пацієнт одужавВ Україні за добу у 800 осіб виявили коронавірус, 861 пацієнт одужав
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
В Україні кількість нових випадків COVID-19 за добу зменшилася до 543В Україні кількість нових випадків COVID-19 за добу зменшилася до 543
Волынская область усиливает карантин в местах массового отдыха людейВолынская область усиливает карантин в местах массового отдыха людей
В Тернопольской области Днестр перелился через дамбу, людей эвакуируютВ Тернопольской области Днестр перелился через дамбу, людей эвакуируют
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людейВ Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
Последние новости
Подгружаем последние новости