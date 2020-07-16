Купаться разрешено на 9 пляжах Киева

По результатам лабораторных исследований проб воды, обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Сейчас на девяти пляжах столицы – зеленые флаги: купаться разрешено.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

В частности, зеленые флаги, означающие купание без ограничений, вывешены на девяти пляжах “Венеция”, “Веселка”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Центральный”, “Троещина”, “Чорторий”, “Галерный”.

Желтый флаг пока на пляжах, где купаться временно не рекомендовано: “Райдуга”, “Тельбин”, “Вербный”, “Пуща-Водица”.

Купаться запрещено, о чем свидетельствует красный флаг, – на пляже “Предместная Слободка”. Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей допустимой нормы.

Ранее KV сообщала, что вода на столичных пляжах не соответствуют санитарным нормам. Среди прочего, в пляжной воде зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева .

Напомним, специалисты столичного КП “Плесо” инициировали петицию президенту Украины “О запрете фосфатных моющих средств для улучшения состояния водных объектов Украины”. Президента Владимира Зеленского просят привлечь ученых и институты гражданского общества к разработке такого законопроекта внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Фото: КГГА