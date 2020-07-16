Купаться разрешено на 9 пляжах Киева

Купаться разрешено на 9 пляжах Киева

По результатам лабораторных исследований проб воды, обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Сейчас на девяти пляжах столицы – зеленые флаги: купаться разрешено. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

В частности, зеленые флаги, означающие купание без ограничений, вывешены на девяти пляжах “Венеция”, “Веселка”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Центральный”, “Троещина”, “Чорторий”, “Галерный”.

Желтый флаг пока на пляжах, где купаться временно не рекомендовано: “Райдуга”, “Тельбин”, “Вербный”, “Пуща-Водица”.

Купаться запрещено, о чем свидетельствует красный флаг, – на пляже “Предместная Слободка”. Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей допустимой нормы.

Ранее KV сообщала, что вода на столичных пляжах не соответствуют санитарным нормам. Среди прочего, в пляжной воде зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева.

Напомним, специалисты столичного КП “Плесо” инициировали петицию президенту Украины “О запрете фосфатных моющих средств для улучшения состояния водных объектов Украины”. Президента Владимира Зеленского просят привлечь ученых и институты гражданского общества к разработке такого законопроекта внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Фото: КГГА


Сергей Албул, КиевВласть

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