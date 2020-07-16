В Киеве COVID-19 обнаружили еще у 116 человек

В Киеве COVID-19 обнаружили еще у 116 человек

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 15 июля, обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 116 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, Деснянском – 20 и Голосеевском – 18 случаев. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Еще у 116 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. На сегодня в столице уже 6 613 подтвержденных случаев COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет и две девушки – 15 и 17 лет. А также 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и двое мальчиков, которым шесть и восемь лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, Деснянском – 20 и Голосеевском – 18 случаев. 

Как сообщала KV, на утро 16 июля в Украине 56 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев. Всего проведено 840 332 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 800 пациентов.

Напомним, только за последние сутки в столице сделали более 4700 тестов методом ПЦР и ИФА. Показатель тестирования в столице – сегодня самый высокий в Украине и составляет 111 тестов на 100 тысяч жителей. 

Фото: news.liga.net


Сергей Албул, КиевВласть

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