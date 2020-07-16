В Киеве COVID-19 обнаружили еще у 116 человек
Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 15 июля, обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 116 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, Деснянском – 20 и Голосеевском – 18 случаев.
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“Еще у 116 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. На сегодня в столице уже 6 613 подтвержденных случаев COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет и две девушки – 15 и 17 лет. А также 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и двое мальчиков, которым шесть и восемь лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, Деснянском – 20 и Голосеевском – 18 случаев.
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Напомним, только за последние сутки в столице сделали более 4700 тестов методом ПЦР и ИФА. Показатель тестирования в столице – сегодня самый высокий в Украине и составляет 111 тестов на 100 тысяч жителей.
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