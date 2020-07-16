За сутки в Украине зафиксировано 848 новых случаев COVID-19 (инфографика)

На утро 16 июля в Украине 56 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 445 летальных, 28 931 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 848 новых случаев. Всего проведено 840 332 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 800 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2221 случай;

Волынская область – 3147 случаев;

Днепропетровская область – 1163 случая;

Донецкая область – 776 случаев;

Житомирская область – 1569 случаев;

Закарпатская область – 4166 случаев;

Запорожская область – 642 случая;

Ивано-Франковская область – 3242 случая;

Кировоградская область – 675 случаев;

Киев – 6613 случаев;

Киевская область – 3144 случая;

Львовская область – 7622 случая;

Луганская область – 98 случаев;

Николаевская область – 498 случаев;

Одесская область – 2375 случаев;

Полтавская область – 343 случая;

Ровенская область – 4852 случая;

Сумская область – 348 случаев;

Тернопольская область – 2337 случаев;

Харьковская область – 2845 случаев;

Херсонская область – 206 случаев;

Хмельницкая область – 930 случаев;

Черновицкая область – 5232 случая;

Черкасская область – 783 случая;

Черниговская область – 628 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июля 2020 в Центр поступило 1116 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 105 248 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , за минувшие сутки, 14 июля, в Киеве Госпродпотребслужба составила 29 протоколов за нарушение карантина. Среди нарушителей 10 заведений общественного питания, 10 продуктовых магазинов, 8 – промышленных магазинов и дошкольное учебное заведение.

Напомним, только за последние сутки в столице сделали более 4700 тестов методом ПЦР и ИФА. Показатель тестирования в столице – сегодня самый высокий в Украине и составляет 111 тестов на 100 тысяч жителей.