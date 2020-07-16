В Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ - СМИ

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ - СМИ

Оперативники задержали в Киеве двоих мужчин, которые, предположительно, убили полковника СБУ, следователя по особо важным делам Романа Закладного. Среди прочего, у задержанных нашли банковскую карточку Закладного.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Цензор.нет” со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

Одного из мужчин задержали в квартире на ул. Маршала Малиновского на столичной Оболони – неподалеку от места, где был убит Закладный. Задержанного зовут Александр Мамчук, он уроженец Лисичанска 1997 года рождения. Следователям мужчина заявил, что живет в Киеве по этому адресу.

У задержанных нашли банковскую карточку Закладного.

По предварительным результатам экспертизы, смерть полковника СБУ наступила в результате удара по голове тупым предметом, добавил источник.

В свою очередь, главред издания Юрий Бутусов сообщил в соцсети, что полиция Киева, опера Оболонского районного управления при содействии оперативников СБУ по горячим следам обнаружили и задержали на съемной квартире двух предполагаемых убийц следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного. 

“Их взяли с поличным – личными вещами полковника, от которых они не успели избавиться. Закладный был убит и ограблен в ночь с 13 на 14 июля на улице Иорданской в Киеве. В тот день полковник Закладный после службы отмечал 25 лет выслуги в СБУ. Полковник длительное время работал в зоне АТО, работал в ряде городов, в том числе Лисичанске и Северодонецке, в том числе по сепаратистам. Закладный возвращался домой примерно в 2 часа ночи, пешком. На него напали на улице два человека – граждане Украины, в том числе уроженец Лисичанска Александр Мамчук, приехавшие в Киев и не имеющие постоянного места работы. Удар по голове оказался смертельным”, – написал журналист. 

По его словам, дело ведет военная прокуратура, проверяются все версии, в том числе – заказное убийство.

Как сообщала KV, в Киеве нашли убитым следователя СБУ, который занимался расследованием дел о госизмене. Его тело обнаружили в столице на улице Иорданской около 2 часов ночи.

Фото: Pixabay 


Сергей Албул, КиевВласть

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