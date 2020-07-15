У Донецькій області викрито міжрегіональну банду, члени якої виготовляли зброю і продавали її через мілітаріаукціон

Проводяться обшуки в чотирьох областях.

Зусиллями правоохоронців Донецької області викрито міжрегіональне злочинне угруповання, яке займалося незаконним виготовленням зброї і її збутом через інтернет.

Фото: gp.gov.ua

Пресслужба Офісу генерального прокурора уточнює, що угруповання, до якого входили мешканці Донецької, Дніпропетровської, Черкаської областей та міста Києва, займалося незаконним виготовленням та реалізацією вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, збут нелегально виготовленого товару відбувався на території України через спеціалізований сайт, так званий мілітаріаукціон.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

У рамках досудового розслідування під час комплексу слідчих дій правоохоронці зробили оперативні закупки 47 кг пороху.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Наразі тривають обшуки в чотирьох областях за адресами мешкання фігурантів кримінального провадження, у їх транспортних засобах.

Вилучено вибухові речовини, вогнепальну зброю, бойові припаси та обладнання для їх виготовлення.

Раніше в липні на Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх.

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