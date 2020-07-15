Правоохранители во время рейда по столичным рынкам и в хостелам обнаружили десятки нелегальных мигрантов (видео)

Пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с сотрудниками СБУ и Государственной миграционной службы разоблачили места пребывания иностранных граждан которые находились в Украине с нарушением законодательства. Во время рейда правоохранители проверили более 200 человек, обнаружили десятки иностранцев-нарушителей.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Отдельного контрольно-пропускного пункта " Киев " Государственной погранслужбы Украины на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, в результате проведенного рейда правоохранители доставили 30 иностранцев в Центральное межрегиональное управление Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области для установления законности их пребывания в Украине.

По результатам проверки по ст. 203 КУоАП “Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" к ответственности было привлечено 17 иностранцев. Общая сумма наложенных штрафов составляет более 85 тысяч гривен. Шестеро граждан в ближайшее время будут принудительно выдворены из Украины, а три человека будут направлены во временный пункт содержания иностранцев.

Отмечается, что обнаруженные лица являются выходцами из Афганистана, Бангладеш и других стран и регионов с высоким потенциальным миграционным риском.

Также сообщается, что в ходе проверки одного из мест потенциального пребывания нелегальных мигрантов, один из иностранных граждан сначала попытался скрыться, потом натравить собаку, а когда понял, что его план не действует – начал изо всех сил бежать. При этом беглец даже потерял обувь. В результате он был все же задержан правоохранителями.

Напомним, в январе сотрудники Нацполиции Киева выявили в столице иностранцев и лиц без гражданства, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства. Больше всего среди выявленных оказалось граждан Азербайджана.