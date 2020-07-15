Правоохранители во время рейда по столичным рынкам и в хостелам обнаружили десятки нелегальных мигрантов (видео)

Правоохранители во время рейда по столичным рынкам и в хостелам обнаружили десятки нелегальных мигрантов (видео)

Пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с сотрудниками СБУ и Государственной миграционной службы разоблачили места пребывания иностранных граждан которые находились в Украине с нарушением законодательства. Во время рейда правоохранители проверили более 200 человек, обнаружили десятки иностранцев-нарушителей.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной погранслужбы Украины на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, в результате проведенного рейда правоохранители доставили 30 иностранцев в Центральное межрегиональное управление Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области для установления законности их пребывания в Украине

По результатам проверки по ст. 203 КУоАП “Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" к ответственности было привлечено 17 иностранцев. Общая сумма наложенных штрафов составляет более 85 тысяч гривен. Шестеро граждан в ближайшее время будут принудительно выдворены из Украины, а три человека будут направлены во временный пункт содержания иностранцев.

Отмечается, что обнаруженные лица являются выходцами из Афганистана, Бангладеш и других стран и регионов с высоким потенциальным миграционным риском.

Также сообщается, что в ходе проверки одного из мест потенциального пребывания нелегальных мигрантов, один из иностранных граждан сначала попытался скрыться, потом натравить собаку, а когда понял, что его план не действует – начал изо всех сил бежать. При этом беглец даже потерял обувь. В результате он был все же задержан правоохранителями.

Напомним, в январе сотрудники Нацполиции Киева выявили в столице иностранцев и лиц без гражданства, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства. Больше всего среди выявленных оказалось граждан Азербайджана.

Фото: 112.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
На Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їхНа Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх
В столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небомВ столичном Парке воинов-интернационалистов открывается бесплатный кинотеатр под открытым небом
На базі відпочинку в Херсонській області виявили COVID-19На базі відпочинку в Херсонській області виявили COVID-19
В Одесі на заводі з виготовлення крабових паличок спалах COVID-19В Одесі на заводі з виготовлення крабових паличок спалах COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве священника, совершенного в Киеве пять лет назадПравоохранители задержали подозреваемого в убийстве священника, совершенного в Киеве пять лет назад
За сутки COVID-19 обнаружили у 67 жителей КиеваЗа сутки COVID-19 обнаружили у 67 жителей Киева
За сутки в Киеве COVID-19 подтвердился у 4 медиков (видео)За сутки в Киеве COVID-19 подтвердился у 4 медиков (видео)
На мосту Патона вновь прорвало трубу (видео)На мосту Патона вновь прорвало трубу (видео)
Во дворе бывшего НКВД во Львове нашли десятки надгробных еврейских плитВо дворе бывшего НКВД во Львове нашли десятки надгробных еврейских плит
В Сырецком парке Киева обнаружили "растяжку" с небоевой гранатойВ Сырецком парке Киева обнаружили "растяжку" с небоевой гранатой
В Киеве за сутки подтверждено более 100 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Киеве за сутки подтверждено более 100 случаев заболевания COVID-19 (видео)
На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)
В Харькове во время ликвидации аварии погиб сотрудник теплосетейВ Харькове во время ликвидации аварии погиб сотрудник теплосетей
На столичном бульваре Дружбы народов из-под земли забил высокий фонтан (видео)На столичном бульваре Дружбы народов из-под земли забил высокий фонтан (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости