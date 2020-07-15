В Украине на аппаратах ИВЛ находятся 93 больных коронавирусом

За последние сутки в Украине было лабораторно подтверждено 836 случаев заражения коронавирусом, вызывающим COVID-19. В настоящее время 93 больных с диагностированным коронавирусом находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Центра общественного здоровья Украины.

Всего в Украине было подтверждено 55607 случаев COVID-19, из них 28131 человек выздоровели, 1427 умерли.

“Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 15.07 составляет 26049. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (241,5), Черновицкой (222,9) и Закарпатской (206,7) областях”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня госпитализированы 3935 человек, из них 93 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 14658 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 444 пациента.

Сообщается, что заболевание было подтверждено у 3967 детей и 7540 медиков, из них 5186 медработников выздоровели. 40 949 больных находились на амбулаторном лечении.

В частности, всего в Киеве было выявлено – 6497 заболевших, 2160 человек выздоровели. В Киевской области – 3128 заразившихся, 2054 людей выздоровели.

Напомним, что по состоянию на 9:00 14 июля в Украине был зафиксирован 54771 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1412 летальных, 27154 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 638 ??новых случаев. Всего проведено 813 396 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 651 пациент.

Фото: Facebook-страница Центра общественного здоровья Украины