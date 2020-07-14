?Добовий показник захворюваності на ковід тримається на одному рівні третій день поспіль

За добу в Україні коронавірус підтвердили у 638 осіб.

В Україні 13 липня коронавірус підтвердили у 638 осіб. Таким чином кількість тих, хто заразився ковідом, зросла до 54 771-го.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що протягом минулої доби від ускладнень ковіду померли 14 осіб, 651 людина впоралася з хворобою.

Загалом від початку епідемії коронавірусу в Україні одужали 27?154 пацієнти, в яких було діагностовано ковід-19, померли через його наслідки - 1412.

За даними Центру громадського здоров’я, кількість зареєстрованих активних хворих станом на 14 липня становить 26 205.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1) та Закарпатській (208,5) областях.

Наразі госпіталізовано 3968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ - 441 пацієнт.

Захворювання було підтверджено у 3906 дітей та 7499 медиків, з них 5088 медпрацівників одужали.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 2148 (1562 одужали);

Волинська обл. - 3080 (1681 одужали);

Дніпропетровська обл. - 1146 (1045 одужали);

Донецька обл. - 765 (252 одужали);

Житомирська обл. - 1542 (1157 одужали);

Закарпатська обл. - 4055 (1301 одужали);

Запорізька обл. - 622 (521 одужали);

Івано-Франківська обл. - 3127 (1246 одужали);

м. Київ - 6350 (2124 одужали);

Київська обл. - 3090 (1925 одужали);

Кіровоградська обл. - 674 (587 одужали);

Луганська обл. - 95 (73 одужали);

Львівська обл. - 7254 (1142 одужали);

Миколаївська обл. - 487 (385 одужали);

Одеська обл. - 2258 (1030 одужали);

Полтавська обл. - 334 (299 одужали);

Рівненська обл. - 4740 (2905 одужали);

Сумська обл. - 341 (297 одужали);

Тернопільська обл. - 2276 (1431 одужали);

Харківська обл. - 2723 (1477 одужали);

Херсонська обл. - 204 (186 одужали);

Хмельницька обл. - 909 (770 одужали);

Черкаська обл. - 755 (602 одужали);

Чернівецька обл. - 5184 (2864 одужали);

Чернігівська обл. - 612 (292 одужали).

Варто зауважити, що добовий показник захворюваності на коронавірус у Вкраїні тримається на одному рівні третій день поспіль. 13 липня повідомлялося про 612 нових випадків ковіду, 12 липня - про 678.