Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків

Вулиці перетворилися на річки, на дорогах хаос.

13 липня негода прийшла у Запоріжжя та Харків. Через сильну зливу дороги перетворилися на ріки, а каналізаційні зливи не можуть впоратися з великою кількістю води. Про це повідомляє канал «24».

У Запоріжжі через потужну зливу місто паралізоване. Як пише видання Vgorode, утворилися великі затори. Автомобілі рухаються дуже повільно, а вулиці поступово перетворюються на річки. Вода підтопила вулиці Шкільну та дамбу в районі Пушкіна.

Постраждали через зливу не лише пішоходи та водії, а й пасажири громадського транспорту. Як розповідають очевидці, маршрутка застрягла під Вознесенівським мостом. Вода затопила салон, наразі люди чекають на рятувальників.

Через негоду трапилося декілька ДТП. У кількох районах міста вимкнули світлофори – на дорогах справжній хаос.

13 липня злива прийшла також і в Харків. Найгірша ситуація на проспекті Гагаріна – там через зливу утворилися величезні затори.

Злива у Харкові
Фото: Фото з інстаграму @angel56_56
Злива у Харкові

Потужна злива затопила нещодавно відремонтовані центральні вулиці Харкова. Ідеться про Сумську та Алчевських, а також проспект Свободи.

Нагадаємо, через сильні дощі в червні 2020 року вийшли берегів річки Карпатського регіону. В результаті були підтоплені 10 тисяч будинків, зруйновані 117 км автодоріг, 64 мости. Частково пошкоджено 500 км автодоріг і 135 мостів.

Найбільше постраждала Івано-Франківська область. Там загинуло троє людей. Підтоплено майже 5 тисяч житлових будинків, зруйновано 90 мостів та 1850 метрів берегоукріплень.

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