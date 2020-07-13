Ляшко: 45% хворих з COVID-19 - віком від 20 до 49 років

Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення - на Луганщині.

Ляшко: 45% хворих з COVID-19 - віком від 20 до 49 років
Фото: facebook/Департамент Охорони здоров'я Чернівецької ОДА

В Україні 45% тих, хто занедужав на COVID-19, становлять люди віком від 20 до 49 років.

Про повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"45% (24 379) від усіх осіб, в яких підтверджено діагноз коронавірус, становлять молоді люди віком від 20 до 49 років", - написав Ляшко у "Фейсбуці".

Він зауважив, що вже чотири дні поспіль кількість активних хворих менша, ніж кількість завершених випадків - тобто людей, які одужали або померли внаслідок COVID-19.

За словами Ляшка, станом на 13 липня відсоток завершених випадків становить 51,5%.

Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, - в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях.

Найбільше лабораторних досліджень методом ПЛР на COVID-19 на 1 млн населення з початку епідемії проведено в м. Київ - 47 466; Чернівецькій - 40 073; Черкаській - 31 929; Тернопільській - 30 825; Рівненській областях - 29 978.

Нагадаємо, станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу було зафіксовано 612 нових випадків. 15 осіб померли.

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