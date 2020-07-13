У Львові шістьох працівників лабораторного центру госпіталізували з COVID-19

У працівників Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я діагностували коронавірус. Шістьох працівників госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, ще п’ятеро - на самоізоляції.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Як повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, станом на 13 липня в інфекційній лікарні на лікуванні перебуває шестеро працівників лабораторного центру. Їхній стан - середньої важкості.

За словами заступника директора Центру Олега Когута, працівники, у яких виявили інфекцію, не проводили ні відбір проб, ні проведення ПЛР-досліджень.

"Серед тих, хто потрапив до лікарні, на щастя, важких хворих нема. Їхній стан середньої важкості. Є і працівники, у яких виявили коронавірус, але у них нема жодних симптомів. Таких, якщо не помиляюся, п’ятеро. Вони перебувають на самоізоляції. Сьогодні знову здавали біоматеріал на ПЛР-дослідження. Чекаємо результатів", - розказав він.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували 612 нових випадків COVID-19. Померли 15 осіб. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Харківській (4), Львівській (3) та Одеській (3) областях.