Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве священника, совершенного в Киеве пять лет назад

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве священника, совершенного в Киеве пять лет назад

Прокуратура Киева заявила о раскрытии особо тяжкого преступления, совершенного 5 лет назад. Правоохранители задержали подозреваемого в умышленном убийстве священнослужителя одной из православных церквей Киева. Сейчас правоохранители устанавливают личность сообщника задержанного.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

Сообщается, что правоохранителями был задержан подозреваемый в убийстве священнослужителя.

Как сообщается, убийство было совершено в Киеве в ночь на 26 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда.

Согласно материалам следствия, двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего.

В результате проведенных следственных (розыскных) действий правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

Сообщается, что по ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. 

Досудебное же расследование в этом уголовном производстве продолжается. Правоохранители устанавливают личность сообщника задержанного.

Ранее KV сообщала, что в ночь с 25 на 26 июля 2015 года на площади Героев Сталинграда неизвестные из огнестрельного оружия прострелили голову настоятелю храма вмч. Татьяны Оболонского благочиния, иерею Роману Николаеву.

По факту покушения на священника правоохранители открыли уголовное дело. Позднее, утром 29 июля 2015 года, священник скончался в больнице от полученных ранений.

Правоохранители обратились за помощью в розыске преступников к населению и обнародовала приметы подозреваемых.

Одного из подозреваемых удалось задержать только спустя пять лет. Личность второго до сих пор не установлена.

Фото: pravda.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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