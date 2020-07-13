На київських пляжах можна засмагати, але купатися не рекомендується, - Кличко

У воді виявили високі показники вмісту кишкової палички.

На київських пляжах можна засмагати, але купатися не рекомендується, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

На київських пляжах можна засмагати і відпочивати, але купатися поки що не рекомендується, оскільки у воді виявили високі показники вмісту кишкової палички. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Минулого тижня на всіх столичних пляжах були вивішені жовті прапори. Це означає, що купатися на них не рекомендується. Але засмагати і відпочивати можна. Чому склалася така ситуація? Через сильні дощі, які пройшли в Києві минулого тижня. Після взятих проб у воді виявили високі показники вмісту кишкової палички", - розповів мер.

Кличко пояснив, що зазвичай після сильних опадів такі показники зростають у всіх водоймах. Для їх повернення до нормативних показників потрібно три-чотири дні.

"Нові проби води фахівці Держспоживслужби братимуть сьогодні. І в четвер-п'ятницю ми будемо готові повідомити, на яких пляжах купатися знову безпечно, а на яких - поки слід утриматися від водних процедур. Тому, якщо хочеться на пляж, то поки можна тільки засмагати, милуватися красою Дніпра і грати в волейбол! Після того, звичайно, як налагодиться погода ", - додав Кличко.

Нагадаємо, МОЗ вирішив не забороняти пляжний сезон в цьому році через пандемію коронавірусу. При цьому МОЗ рекомендує утриматися від відвідування пляжів людям старше 60 років і тим, у кого є хронічні хвороби. На березі потрібно дотримуватися дистанції від інших не менше 2 метрів.

Також у МОЗ пояснили, чи потрібно носити захисну маску на пляжі під час карантину.

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