ДСНС попереджає про підвищення рівня води в річках у трьох областях Західної України

У гірських районах є загроза сходження селевих потоків.

ДСНС попереджає про підвищення рівня води в річках у трьох областях Західної України
Фото: Молодий буковинець

За даними Укргідрометцентру, 13 липня на Волині, Львівщині та Івано-Франківщині на річках через сильні дощі очікується підвищення рівня води з подальшим затопленням, у гірських районах існує загроза сходження селевих потоків.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"При подальшому підвищенні рівня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на р. Прип'ять у створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району у Волинській області", - йдеться в повідомленні.

Також упродовж 13 липня очiкується пiдйом на 0,3-1,3 м над рiвнями 10 липня на 08 год. води річок басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська область). У разі значних дощів можливе формування мiсцевого та схилового стоку.

На тлi пiдвищеної водностi на р. Стрв'яж бiля с. Луки (Самбiрський р-н Львiвської обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву.

У зв’язку з опадами, мiсцями значними, в рiчках басейнiв Прута i Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдвищенням рiвнiв води на 0,2 - 0,7м над рiвнями 11 липня на 8 год. У гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків.

Нагадаємо, червневий паводок на заході України перевищив за масштабами повінь 2008 року, яку вважали найсильнішою за пів століття. На піку паводка 28 липня 2008 року було підтоплено понад 40 тисяч будинків і 33 тисяч га сільгоспугідь. Пошкоджено сотні мостів, розмито 680 км доріг. Збитки оцінювали в 3-4 млрд гривень.

Кабмін виділив 754 млн гривень для проведення заходів ліквідації наслідків підтоплень. Ці кошти, зокрема, підуть на компенсації сім'ям загиблих від негоди.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що постраждалих від паводків забезпечать житлом. Влада відновить зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру.

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