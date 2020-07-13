У Києві закрили на карантин ще один гуртожиток через коронавірус

За минулу добу у столиці зафіксували 56 нових випадків СOVID-19.

У Києві закрили на карантин ще один гуртожиток через коронавірус
Фото: КГГА

У Києві за минулу добу зафіксували 56 нових випадків коронавірусу. Всього в Києві - 6238 підтверджених випадків захворювання. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Серед інфікованих - 21 жінка віком від 21 до 75 рокiв та одна дівчинка 12 років, 31 чоловік від 19 до 80 рокiв та троє хлопчиків від 4 до 17 років.

До медзакладів столиці госпіталізували дев'ятьох пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужала 51 людина. Всього коронавірус подолали 2109 мешканців Києва.

Кличко також розповів, що у столиці закрили на карантин іще один гуртожиток - на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили п'ятьох хворих на СOVID-19 студентів і 13 контактних осіб.

Мер також відзначив, що за статистикою, у вихідні дні суттєво зменшується кількість виявлених хворих. Але, за його словам, це відбувається тому, що в вихідні менше людей звертаються до медиків і здають тести. Також на сьогодні майже 50 % досліджень роблять у приватних лабораторіях, які у вихідні не працюють.

Нагадаємо, станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу було зафіксовано 612 нових випадків. 15 осіб померли.

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