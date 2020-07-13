За сутки в Украине диагностировано 612 новых случаев COVID-19 (инфографика)

На утро 13 июля в Украине 54 133 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 398 летальных, 26 503 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев. Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 385 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2122 случая;

Волынская область – 3071 случай;

Днепропетровская область – 1144 случая;

Донецкая область – 759 случаев;

Житомирская область – 1542 случая;

Закарпатская область – 3988 случаев;

Запорожская область – 622 случая;

Ивано-Франковская область – 3071 случай;

Кировоградская область – 674 случая;

Киев – 6238 случаев;

Киевская область – 3068 случаев;

Львовская область – 7107 случаев;

Луганская область – 93 случая;

Николаевская область – 482 случая;

Одесская область – 2208 случаев;

Полтавская область – 334 случая;

Ровенская область – 4697 случаев;

Сумская область – 341 случай;

Тернопольская область – 2260 случаев;

Харьковская область – 2677 случаев;

Херсонская область – 204 случая;

Хмельницкая область – 908 случаев;

Черновицкая область – 5161 случай;

Черкасская область – 754 случая;

Черниговская область – 608 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 июля 2020 в Центр поступило 679 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 102 113 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19 среди иностранных студентов. Всего зараженных 5 – двое в больнице, а местонахождение еще 3 в данным момент неизвестно. Кроме того, установлен круг контактных лиц – их 13, при этом местонахождение 6 из них тоже неизвестно.

Ранее KV сообщала, что вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин Обуховского района Киевской области продолжило работу после 22:00. Также в этом заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты.

Отметим, лечение больного коронавирусом в больнице обходится от 9 до 27 тысяч гривен, в зависимости от тяжести заболевания. Деньги медучреждениям перечисляет Национальная служба здоровья Украины в соответствии с подписанными соглашениями.

Напомним, недавно столичные власти приняли решение исключить из списка медучреждений, предназначенных для лечения лиц с признаками COVID-19 Киевскую городскую клиническую больницу № 10 и Киевский городской центр радиационной защиты.