В порту "Південний" через спалах коронавірусу серед екіпажу зупинилося судно з Ліберії

Корабель планує слідувати в порт "Миколаїв".

В порту "Південний" через спалах коронавірусу серед екіпажу зупинилося судно з Ліберії
Фото: Коронавірус у регіонах/telegram

Спалах коронавірусу зафіксували на судні "Софія", яке стало на рейд в Україні. Про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі Міністерства охорони здоров’я "Коронавірус у регіонах".

“Судно "Софія" (прапор Ліберії) третій день перебуває на рейді порту "Південний" (Україна) і планує надалі слідувати в порт "Миколаїв", - йдеться у повідомленні.

У більшості членів екіпажу виявили коронавірус. Вони перебувають на карантині під наглядом лікарів, увесь екіпаж – на ізоляції.

Визначено маршрути у разі потреби госпіталізації.

За словами директора департамента консульської служби МЗС Сергія Погорельцева, допомогу членам команди судна надає Адміністрація морських портів України, пише УП.

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