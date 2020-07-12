За сутки COVID-19 обнаружили у 67 жителей Киева

За сутки COVID-19 обнаружили у 67 жителей Киева

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 67 человек. Заболели в том числе и двое медиков. На сегодня в столице уже 6 182 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 67 человек. На сегодня в столице уже 6 182 подтвержденных случая заболевания COVID-19 ”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших: 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 3 девочки – трех, семи и 13 лет. А также 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет и двое мальчиков – 12 и 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 14, в Соломенском – 13 и в Святошинском районе – 9 случаев. 

Как сообщала KV, лечение больного коронавирусом в больнице обходится от 9 до 27 тысяч гривен, в зависимости от тяжести заболевания. Деньги медучреждениям перечисляет Национальная служба здоровья Украины в соответствии с подписанными соглашениями.

Напомним, недавно столичные власти приняли решение исключить из списка медучреждений, предназначенных для лечения лиц с признаками COVID-19 Киевскую городскую клиническую больницу № 10 и Киевский городской центр радиационной защиты.

Фото: delo.ua


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбойНа столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой
В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице РадужнойВ Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
В Новой Каховке произошел пожар в пятиэтажке (обновлено)В Новой Каховке произошел пожар в пятиэтажке (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировано 678 новых случаев COVID-19 (инфографика)За сутки в Украине зафиксировано 678 новых случаев COVID-19 (инфографика)
В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)
ВООЗ заявила про новий рекорд захворюваності на COVID-19ВООЗ заявила про новий рекорд захворюваності на COVID-19
На базі відпочинку в Херсонській області виявили COVID-19На базі відпочинку в Херсонській області виявили COVID-19
В Одесі на заводі з виготовлення крабових паличок спалах COVID-19В Одесі на заводі з виготовлення крабових паличок спалах COVID-19
За сутки в Киеве COVID-19 подтвердился у 4 медиков (видео)За сутки в Киеве COVID-19 подтвердился у 4 медиков (видео)
У Чернівецькій області захворюваність на COVID-19 йде на спадУ Чернівецькій області захворюваність на COVID-19 йде на спад
Причиною спалахів COVID-19 на Закарпатті були масові гулянняПричиною спалахів COVID-19 на Закарпатті були масові гуляння
В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице РадужнойВ Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
Последние новости
Подгружаем последние новости