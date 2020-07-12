За сутки COVID-19 обнаружили у 67 жителей Киева

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 67 человек. Заболели в том числе и двое медиков. На сегодня в столице уже 6 182 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество жителей Киева , у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 67 человек. На сегодня в столице уже 6 182 подтвержденных случая заболевания COVID-19 ”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших: 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 3 девочки – трех, семи и 13 лет. А также 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет и двое мальчиков – 12 и 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 14, в Соломенском – 13 и в Святошинском районе – 9 случаев.

Как сообщала KV , лечение больного коронавирусом в больнице обходится от 9 до 27 тысяч гривен, в зависимости от тяжести заболевания. Деньги медучреждениям перечисляет Национальная служба здоровья Украины в соответствии с подписанными соглашениями.

Напомним, недавно столичные власти приняли решение исключить из списка медучреждений, предназначенных для лечения лиц с признаками COVID-19 Киевскую городскую клиническую больницу № 10 и Киевский городской центр радиационной защиты.