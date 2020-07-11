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2020-07-11
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
На улице Миколайчука 7/2 на столичных Березняках произошел прорыв трубы. Столб воды бьет в стоящий рядом дом, повреждены окна на верхних этажах многоэтажки.
Об этом
“Струя холодной воды достигает верхних этажей девятиэтажного дома. Вода бьет под напором, в связи с чем на балконах верхних этажей дома уже видны повреждения. В некоторых местах на застекленных балконах выбиты стекла”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что водители припаркованных поблизости автомобилей эвакуируют свои машины. Причины прорыва пока неизвестны.
Напомним, что 6 июля в Киеве на мосту Патона вновь произошла авария на трубопроводе. Потоки воды хлынули с моста в Днепр.
Фото: УНИАН
Ольга Марийко, КиевВласть