На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)

На улице Миколайчука 7/2 на столичных Березняках произошел прорыв трубы. Столб воды бьет в стоящий рядом дом, повреждены окна на верхних этажах многоэтажки.

Об этом KV стало известно из сообщения УНИАН.

“Струя холодной воды достигает верхних этажей девятиэтажного дома. Вода бьет под напором, в связи с чем на балконах верхних этажей дома уже видны повреждения. В некоторых местах на застекленных балконах выбиты стекла”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что водители припаркованных поблизости автомобилей эвакуируют свои машины. Причины прорыва пока неизвестны.

Напомним, что 6 июля в Киеве на мосту Патона вновь произошла авария на трубопроводе. Потоки воды хлынули с моста в Днепр.

Фото: УНИАН