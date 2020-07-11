На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)

На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)

На улице Миколайчука 7/2 на столичных Березняках произошел прорыв трубы. Столб воды бьет в стоящий рядом дом, повреждены окна на верхних этажах многоэтажки. 

Об этом KV стало известно из сообщения УНИАН.

“Струя холодной воды достигает верхних этажей девятиэтажного дома. Вода бьет под напором, в связи с чем на балконах верхних этажей дома уже видны повреждения. В некоторых местах на застекленных балконах выбиты стекла”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что водители припаркованных поблизости автомобилей эвакуируют свои машины. Причины прорыва пока неизвестны.

Напомним, что 6 июля в Киеве на мосту Патона вновь произошла авария на трубопроводе. Потоки воды хлынули с моста в Днепр. 

Фото: УНИАН

На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)
На столичных Березняках столб воды из прорвавшей трубы достиг 9 этажа многоэтажки (фото, видео)

Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбойНа столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой
В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице РадужнойВ Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной
У Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осібУ Києві за добу COVID-19 виявили у 63 осіб
В Новой Каховке произошел пожар в пятиэтажке (обновлено)В Новой Каховке произошел пожар в пятиэтажке (обновлено)
В Україні кількість нових випадків COVID-19 за добу зменшилася до 543В Україні кількість нових випадків COVID-19 за добу зменшилася до 543
Блок рекламы


Похожие новости
В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)
За сутки в Киеве COVID-19 подтвердился у 4 медиков (видео)За сутки в Киеве COVID-19 подтвердился у 4 медиков (видео)
В Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице РадужнойВ Киеве из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей жилой многоэтажки по улице Радужной
На мосту Патона вновь прорвало трубу (видео)На мосту Патона вновь прорвало трубу (видео)
В Киеве за сутки подтверждено более 100 случаев заболевания COVID-19 (видео)В Киеве за сутки подтверждено более 100 случаев заболевания COVID-19 (видео)
На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)На столичном Подоле ночью из-за аварии на теплосети забил 10-метровый фонтан (видео)
В Полтаве задержали женщину, подозреваемую в 18 ложных сообщениях о минировании одного помещения в Киеве (фото)В Полтаве задержали женщину, подозреваемую в 18 ложных сообщениях о минировании одного помещения в Киеве (фото)
На столичном бульваре Дружбы народов из-под земли забил высокий фонтан (видео)На столичном бульваре Дружбы народов из-под земли забил высокий фонтан (видео)
Жильцы пострадавшего от взрыва дома на Позняках показали установленные накануне газовщиками временные заглушки (фото)Жильцы пострадавшего от взрыва дома на Позняках показали установленные накануне газовщиками временные заглушки (фото)
Столичные власти намерены выделить 30 млн гривен на жилье пострадавшим от взрыва дома на Позняках (видео)Столичные власти намерены выделить 30 млн гривен на жилье пострадавшим от взрыва дома на Позняках (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости