В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)

В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)

Столичная кавалерия начала сезон патрулирования лесопарковых зон Киева. Это связано с необходимостью обеспечения общественного порядка в период массового посещения киевлянами парков и лесов столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Патрульной полиции Киева.

“В связи с карантином нынешний сезон патрулирования начался несколько позже обычного. С момента ослабления карантинных мероприятий все больше людей стали посещать места отдыха, поэтому было принято решение усилить там патрулирование с помощью конного подразделения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники столичной кавалерии в режиме патрулирования обследуют территорию парков, а также реагируют на вызовы граждан.

Напомним, что Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к главам столичных райгосадминистраций, к некоторым чиновникам Киевской горгосадминистрации и к главе полиции Киева с просьбой об организации рейдов по поиску и ликвидации очагов стихийной торговли в Киеве.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Киева

В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)
В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)
В лесопарковых зонах Киева полицейские начали конное патрулирование (фото)

Ольга Марийко, КиевВласть

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