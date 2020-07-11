ВООЗ заявила про новий рекорд захворюваності на COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про новий рекордний сплеск виявлених захворювань на COVID-19, встановлений минулої доби.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на офіційний сайт ВООЗ.

Так, за даними минулої доби, з четверга на п'ятницю, кількість нових виявлених хворих сягнула 228 102 випадків. При цьому найбільший сплеск спостерігався у США , Бразилії, Індії та Південній Африці. Попередній "рекордний показник" коронавірусу, зафіксований ВООЗ 4 липня - 212 326 випадків.

Загалом, за даними ВООЗ, загальна кількість підтверджених випадків у світі у п'ятницю сягнула 12,102 млн. При цьому понад 551 млн осіб померли, більш ніж 6,7 млн - одужали.

Нагадаємо, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив наприкінці червня, що пандемія коронавірусу COVID-19 у світі триває вже пів року, і до завершення кризи наразі ще далеко.

Через більш ніж пів року після виявлення першого вогнища коронавірусу COVID-19 кількість заражених у світі сягнуло 10 млн осіб, а число летальних випадків - 500 тисяч.