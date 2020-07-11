МОЗ дозволило послабити карантин у Харківській області

Шість регіонів не відповідають критеріям для пом’якшення.

МОЗ дозволило послабити карантин у Харківській області
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Україні шість областей досі не готові до пом’якшення карантину. При цьому послабити обмежувальні заходи дозволили Харківській області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 11 липня до пом’якшення карантину не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області.

В Донецькій та Чернігівській областях проводять недостатню кількість тестувань на коронавірус. У Тернопільській області перевищено показник динаміки. Відсотку виявлення не відповідають Волинська, Закарпатська та Рівненська області. На Закарпатті також перевищено показник заповненості ліжок у лікарнях.

Напередодні МОЗ дозволило послабити карантин в Івано-Франківській області. 6 липня критеріям пом'якшення карантину почав відповідати Київ.

Нагадаємо, 24 червня влада Львова дозволила відновити роботу ресторанам, кафе і фітнес-центрам. Вони могли приймати не більш ніж 10 відвідувачів одночасно.

Однак після того, як Львівщина стала лідером за кількістю хворих серед усіх областей, місцева облдержадміністрація звинуватила мерію Львова в передчасному пом'якшенні карантину.



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