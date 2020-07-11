В Україні за добу у 800 осіб виявили коронавірус, 861 пацієнт одужав

Лідерами за кількістю нових інфікованих продовжують залишатись Київ, Львівська та Закарпатська області.

В Україні за добу у 800 осіб виявили коронавірус, 861 пацієнт одужав
Фото: facebook/Юрій Рильчук

В Україні 10 липня коронавірус підтвердили у 800 осіб, таким чином кількість тих, хто заразився, збільшилась до 52 843. При цьому одужав 861 пацієнт (загалом 25 661).

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

За добу померли 27 пацієнтів (від початку пандемії – 1 372).

Кількість активних хворих становить 25 810.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область — 2 081 (+21)
  • Волинська область — 2 987 (+55)
  • Дніпропетровська область — 1 140 (+3)
  • Донецька область — 758 (+7)
  • Житомирська область — 1 512 (0)
  • Закарпатська область — 3 842 (+108)
  • Запорізька область — 612 (+2)
  • Івано-Франківська область — 2 971 (+56)
  • Кіровоградська область — 670 (0)
  • м. Київ — 6 115 (+125)
  • Київська область — 2 986 (+46)
  • Львівська область — 6 882 (+119)
  • Луганська область — 93 (+3)
  • Миколаївська область — 477 (+10)
  • Одеська область — 2 141 (+33)
  • Полтавська область — 331 (+1)
  • Рівненська область — 4 520 (+66)
  • Сумська область — 337 (+5)
  • Тернопільська область — 2 217 (+43)
  • Харківська область — 2 621 (+44)
  • Херсонська область — 204 (+1)
  • Хмельницька область — 888 (+7)
  • Чернівецька область — 5 117 (+21)
  • Черкаська область — 738 (+13)
  • Чернігівська область — 594 (+2).

Нагадаємо, 10 липня в Україні зареєстрували рекордну кількість тих, хто одужав від коронавірусу – 1016 осіб. Попереднє рекордне значення було зафіксовано 8 липня - 926 осіб.

Напередодні ВООЗ заявила про сплеск захворюваності на COVID-19 у США, Бразилії, Індії та Південній Африці.

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